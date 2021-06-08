لجنة التنمية بالشعف تكرم آل مشاري والقحطاني

بدر الحارثي (صدى):
إقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشعف يوم أمس الأثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ حفل تكريم للأستاذ ناصر أحمد آل مشاري ،بمناسبة انتهاء فترة عمله التطوعي باللجنة ، كما تم تكريم الأستاذ عثمان محمد سعيد القحطاني تقديراً لفترة عمله باللجنة كسكرتير للجنة.
وذلك بحضور رئيس اللجنة الدكتور سعيد مرعي السرحاني وأعضاء اللجنة ،شاكرين لهم جهودهم التي بذلت أثناء فترة عضويتهم ومشاركتهم الإيجابية والفعالة واقتراحاتهم الهادفة ، والتي كان لها الأثر الفعال في إنجاح عمل ومهام اللجنة فلهم منا خالص الشكر والتقدير.