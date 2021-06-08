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سيارة تصدم شخصين أثناء عبورهما الطريق
منذ ساعة
613
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
سألقي بأوراقي وبقية أعمال د محمد ماجد بخش البحثية بحزن مرير لأن لا خيار أمامي سوى أن أحملها مكتوبة أو محفوظة وكلاهما أصبح شاقاً...
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نفترض مرض الدكتور ماجد صحيح وأكيد كما زعمت الجامعة .. ما هو المانع في منح المريض تقاعداً أنا لا أوافق على أن أكون رهينة...
د محمد ماجد بخش
الفرق المؤثر في الكتلة ليس جزءا منها بل هو جزء مكافيء عنها لأن طاقة الكتلة الصادرة منها هي نتيجة لانشغال أو انضباط نووي من...
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