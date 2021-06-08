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بالفيديو .. الحقيل : هدفنا أنسنة المدن وشعارنا في رحلة التحول الوطني "الإنسان أولًا"

منذ ساعة
1610
بالفيديو .. الحقيل : هدفنا أنسنة المدن وشعارنا في رحلة التحول الوطني "الإنسان أولًا"

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن رحلة التحول جاءت لتكون المملكة قادة التغيير في العالم.

وأضاف أن منصة "بلدي" تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تفعيل دور المستفيد كشريك فاعل في تحقيق أهداف رحلة التحول.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت أكثر من 6 آلاف استثمار، مضيفا أن المنصة ساهمت في تقريب المستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات إليهم بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن بوابة الاستثمار البلدي "فرص" تبني جسورًا أكثر فاعلية للتواصل مع المستثمرين، والتي تأتي انطلاقًا من مفهوم الشفافية في رحلة التحول.

وأكد أن الوزرة تستهدف من أنسنة المدن أن تجعلها صديقة للبيئة، والارتقاء بجودة الخدمات ومعالجة التشوه البصري، حتى يكون شعارهم في رحلة التحول الوطني "الإنسان أولًا".

 

المملكة
الإسكان
ماجد الحقيل
‎منصة بلدي
الشؤون البلدية والقروية والإسكان
منصة فرص

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13030
منذ 11 دقيقة
يا حبيبي انستنا .. ربي تمم لنا انسنا
بالسعادة و الهنا .. لما شرفتوا هنا
يا حبيبي .. انستنا .. انستنا
والله ما اخبي عليكم
و الفؤاد مشتاق اليكم
و الثواني و الدقايق تزيدوا نار ..
بالسعادة و الهنا .. لما شرفتوا هنا
يا حبيبي .. انستنا .. انستنا
الحمد لله على السلامة الف مرة
انت سيد اهل الوسامة و المسرة
يا عطوفاً في كلامك يبو سمرة
يا رقيق الابتسامة في كل نظرة
بالسعادة و الهنا .. لما شرفتوا هنا
يا حبيبي .. انستنا .. انستنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13030
منذ 9 دقائق
حركة اليدان مدروسة وهي تشبه حركة يدا الموسيقار سراج عمر

رحمه الله وله الكثير من الألحان الشجية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13030
منذ 6 دقائق
بلادي بلادي منار الهدى ... ومهد البطولة عبر المدى
عليها ومنها السلام ابتدا ... وفيها تألق فجر الندى
‎حياتي لمجدِ بلادي فدِا
بلادي بلاد الإبا والشمم ... ومغنى المروءة منذ القدم
يعانق فيها السماح الهمم ... وفيها تصون العهود الذمم
ستبقى بلادي منار الأمم ... لتمنع عنها دياجي الظلم
باسم المهيمن حامي العلم ... وعزم السيوف وهدي القلم
‎وعزم السيوف وهدي القلم
بمكةَ صرح الهدى عمرا ... ليبقى المزار المنيع الذرى
أعز به الله ام القرى ... وطيبةَ حيث يضم الثرى
رسول السلام لكل الورى ... يرى كل شيءٍ بها أخضرا
ونجد العرين أسود الشرى ... ستبقى لمجد العلا منبرا
‎ستبقى لمجد العلا منبرا
يميناً بخالقنا الأوحد ... علينا ونحن رجال الغدِ
عهود الحفاظ على السؤددِ ... بصدق الرعاية للمهتدي
وصدق الرماية للمعتدي ... يمينا بلاد الهدى نفتدي
علاك ببذلٍ سخي اليد ... وعمر يطول بمستشهدِ
‎وعمر يطول بمستشهدِ

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أحدث التعليقات

سلطان
ياليتهم كسرو راسه الخايس
ابو محمد 😎 ✍️
ألا يا ليل ابو ذبانه ..
د محمد ماجد بخش
بلادي بلادي منار الهدى ... ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدا ... وفيها تألق فجر الندى ‎حياتي لمجدِ بلادي فدِا بلادي بلاد...
ابو محمد 😎 ✍️
الى جنة الخلد يا ابا عبد الله ، بإذنه تعالى .. اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
حركة اليدان مدروسة وهي تشبه حركة يدا الموسيقار سراج عمر رحمه الله وله الكثير من الألحان الشجية

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