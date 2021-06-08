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"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين

منذ 50 دقيقة
1475
"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن عدًدا من الأطعمة التي يبنغي عليك تجنبها، قبل البدء بالتمرين، ومنها ألواح الجرانوال أو البروتين.

ويحتاج الجسم إلى الألياف، ولكن ليس قبل التمرين، وقد يكون من الصعب هضم الخضروات، مثل البروكلي أو براعم بروكسل أو القرنبيط.

ويمكن أن تجعل ممارسة الرياضة غير مريحة التزمي بالخضار الأسهل مثل الهليون أو البطاطس المطبوخة جيًدا.

والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون، يمكن أن تكون فكرة سيئة إذا كنت على وشك أن تبدأي التمرين كما أن أطعمة مثل اللحوم الحمراء، تجعل جسمك يعمل بجد لتحويل الدهون إلى طاقة.

ويجب الابتعاد عن مشروبات الطاقة مثل العصائر، حيث تحتوي على الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجعلك متوترة، وتزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. لذا، من الأفضل الابتعاد عن مشروبات الطاقة إلى ما بعد التمرين.

الطاقة
الدهون
مشروبات
البروتين
الألياف

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