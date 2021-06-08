نصائح لحماية المدخرات والبيانات المصرفية عند استخدام بطاقة "مدى"

علي القحطاني (صدى):
كشت الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، اليوم الثلاثاء، عن نصائح لحماية المدخرات والبيانات المصرفية والشخصية.
وذكرت «مدى» بعض التعليمات عند استخدام البطاقة للدفع عبر نقاط البيع، وهي: احذر دعوات وطلبات الغرباء ومجهولي الهوية للمساعدة بإتمام عملية الدفع أمام جهاز نقاط البيع.
وأكدت على ضرورة عدم الإفصاح نهائياً عن الرقم السري لبطاقتك المصرفية لأي شخص، بما في ذلك البائع، ومراقبة عملية الدفع بدقة وبشكل مباشر، ولا تتهاون بأي محاولة لإخفاء البطاقة عنك خلال أي مرحلة من مراحل عملية الدفع.
وأضافت أنه يجب التحقق من احتفاظك بمحفظة نقودك ومستلزماتك الشخصية، في حال طُلب منك التوقيع على قسيمة الشراء، وتحقق من مبلغ الشراء الذي أدخله البائع في الجهاز قبل إدخال الأرقام السرية، والموافقة على الدفع.
بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة ملائمة بينك وبين الزبائن الآخرين في مسار الانتظار، لتجنب اطّلاعهم على خصوصيتك المالية، أو التعرّف على رقمك السرّي.
وتابعت : لا تفصح عن معلومات وأرقام البطاقة لأي شخص. وتأكد أن موظف البنك الذي تتعامل معه لن يسألك أبداً عن أرقامك السرية عند التواصل معك.