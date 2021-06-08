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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

منذ ساعة
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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن عبد العزيز بن محمد العبد الكريم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1020269351 )، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 1442/10/21هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1442/11/26هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
الهوية الوطنية
الدعوى
جرائم الإرهاب
جلسة المحاكمة

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