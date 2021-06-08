الفرنسي ريبيري بديل "جيوفينكو " في الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف مصادر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ، طالب بالاستغناء عن الإيطالي جيوفينكو لاعب الهلال، حال التعاقد مع محترف أجنبي بدلا منه، وهو ما قد يتحقق خلال الأيام المقبلة بانضمام الفرنسي ريبيري.
وأوضحت المصادر أن فيورنتينا قرر عدم تجديد التعاقد مع الفرنسي ريبيري، ووضع جيوفينكو ضمن الأهداف التي يسعى للتعاقد معها، مشيرة إلى أن ريبيري قد يستمع إلى العروض التي ستصله من المملكة، وهو ما يتحدد خلال الأسبوع القادم.
وأشارت المصادر أن الهلال يخطط لاستغلال رحيل ريبيري، والتجديد معه في صفقة مجانية والاستفادة بخبراته الفنية الكبيرة، سواء مع منتخب فرنسا أو بايرن ميونيخ بطل البوندزليجا ودوري الأبطال ومونديال الأندية، وهو ما يمنح جارديم الفرصة للاستغناء عن جيوفينكو.