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خبير يحذر من استخدام "فيسبوك ماسنجر"

منذ 57 دقيقة
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خبير يحذر من استخدام "فيسبوك ماسنجر"

وكالات (صدى):
حذر زاك دوفمان الخبير في مجال الأمن السيبراني من الاستمرار في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسلات خلال العام الجاري.

وذكرت تقارير أن مستخدمي فيسبوك ماسنجر عليهم التفكير في بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل، حيث أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسي غير مشفرة من طرف إلى طرف.

وطالب الخبير بالتوقف عن استخدام تطبيق الدردشة الشهير حتى العام المقبل، مؤكدا على أن استخدام الخدمة في وضعها الحالي قد يعرض الرسائل المرسلة لخطر اعتراضها.

وأضاف أن تطبيق فيسبوك ماسنجر لم يجلب التشفير من طرف إلى طرف إلى خدمته كخيار افتراضي.. ولكن يجب على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات لتفعيل تلك الخاصية، وبذلك من الممكن إرسال رسالة مشفرة عبر محادثة سرية في ماسنجر ولكن هذا لا يتم تشغيله افتراضيًا ولا يعمل مع الدردشات الجماعية.

فيسبوك
ماسنجر
خبير
الأمن السيبراني

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