شكوى رسمية من الاتحاد العماني لـ «فيفا» ضد حكام مباراة قطر

ماجد محمد (صدى):
تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم، بشكوى رسمية للاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، ضد الطاقم التحكيمي لمباراة عمان وقطر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.
وقال الاتحاد العماني، في بيان رسمي: "تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم، باحتجاج رسمي إلى الاتحادين الدولي والآسيوي بشآن الآداء التحكيمي المتردي في المباراة الرسمية التي جمعت منتخبنا الوطني الأول والمنتخب القطري في 7 يونيو 2021، بدولة قطر الشقيقة، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023".
وأضاف: "لم يوفق الحكم في إدارة المباراة فتغاضى عن تحقيق العدالة المرجوة على أرضية الميدان، وارتكب أخطاء تحكيمية أثرت سلبًا على سير ونتيجة اللقاء الهام. وضمن الاتحاد العماني لكرة القدم احتجاجه على عدة طلبات، أولها شطب الحكم من قائمة الحكام الدوليين، واتخاذ إجراءات وآليات مغايرة في إسناد مثل هذه المباريات للحكام وفقًا لمعيار الكفاءة، وإعادة النظر في تشكيل اللجان المختصة بتكليف وتعيين الأطقم التحكيمية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستطرد: "سيتابع الاتحاد العماني لكرة القدم الاحتجاج عن كثب حتى لا تتبدد جهود لاعبيه وطموحاتهم المشروعة هباءً منثورا. ويشيد الاتحاد العماني لكرة القدم بآداء لاعبيه وروحهم العالية خلال اللقاء ويؤكد أن آماله في التأهل لمراحل متقدمة من هذه التصفيات ما زالت باقية وأن الأحمر قادر على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية والمضي قدمًا نحو ما يرضي طموحات وتطلعات جماهيره".
وتلقى منتخب عمان هزيمة قاسية من منتخب قطر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم.