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فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "نسيوا شاش في بطني"

منذ 39 دقيقة
489
فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "نسيوا شاش في بطني"

القاهرة (صدى):
أجرت الفنانة المصرية فاطمة كشري عملية جراحية مؤخرا بعد تعرّضها لوعكة صحية، إلا أنها اكتشفت بعدها وقوعها ضحية لخطأ طبي فادح.

قالت كشري أنها شعرت بإعياء شديد قبل ثلاثة أشهر، وخضعت لعملية فتاق، وبعد مرور 4 أيام على تلك الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب موضع العملية، لتذهب إلى الطبيب وتخضع لعملية جراحية ثانية، وتكتشف أن الطبيب نسي في داخلها شاشاً طبياً تسبّب لها في هذه الآلام.

وأضافت أشهر كومبارس في مصر أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكنهم لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضواً في النقابة.

وتعد الفنانة فاطمة كشري من أبرز الكومبارسات في الفن المصري، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أعمالها التليفزيونية "ليالي الحلمية، شارع المواردي، نحن لا نزرع الشوك، سوق الخضار، قضية صفية ، أهل كايرو، الكبير اوي، شربات لوز، سجن النساء، لهفة، حواري بوخارست عمر ودياب.

الجراحة
أخبار الفن
فاطمة كشري
شاش
عملية فتاق

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

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