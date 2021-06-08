فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "نسيوا شاش في بطني"

القاهرة (صدى):
أجرت الفنانة المصرية فاطمة كشري عملية جراحية مؤخرا بعد تعرّضها لوعكة صحية، إلا أنها اكتشفت بعدها وقوعها ضحية لخطأ طبي فادح.
قالت كشري أنها شعرت بإعياء شديد قبل ثلاثة أشهر، وخضعت لعملية فتاق، وبعد مرور 4 أيام على تلك الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب موضع العملية، لتذهب إلى الطبيب وتخضع لعملية جراحية ثانية، وتكتشف أن الطبيب نسي في داخلها شاشاً طبياً تسبّب لها في هذه الآلام.
وأضافت أشهر كومبارس في مصر أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكنهم لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضواً في النقابة.
وتعد الفنانة فاطمة كشري من أبرز الكومبارسات في الفن المصري، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أعمالها التليفزيونية "ليالي الحلمية، شارع المواردي، نحن لا نزرع الشوك، سوق الخضار، قضية صفية ، أهل كايرو، الكبير اوي، شربات لوز، سجن النساء، لهفة، حواري بوخارست عمر ودياب.