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الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج

منذ ساعة
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الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.

المملكة
خادم الحرمين الشريفين
المديرية العامة للجوازات
الملك سلمان
صلاحية الإقامات

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66750
منذ 10 دقائق
الله يجزى حكومة المملكة خير


ليته يثمن عند الأجانب
مغير لاعبين في البلد لعب
إلا من رحم الله

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