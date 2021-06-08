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أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

منذ 6 ساعات
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أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري ، ومجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية بالفرع .

وفي بداية اللقاء هنأ سموه الموظفين الحاصلين على هذا التميز, مشيداً سموه بجهودهم وجهود زملائهم بالفرع حاثاً الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

وأطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول والثاني للعام 2021م , مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها, و عن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا " كوفيد 19". ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة, مشيداً بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لتحسين البيئة الاستثمارية بمناطق المملكة وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة, مؤكداً سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة للقطاع التجاري والإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم, ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق إستدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ،.

من جهته نوه المهندس الوباري بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من سمو أمير منطقة تبوك للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.

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أمير تبوك
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التميز

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أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
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ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

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