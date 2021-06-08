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الأمر بالمعروف بخليص تفعّل اللوحات الإرشادية لحملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً)

منذ 10 ساعات
1449
الأمر بالمعروف بخليص تفعّل اللوحات الإرشادية لحملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً)

إبراهيم الزهراني (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً ) في المحافظة بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأطلقها بالمنطقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

 

 

هيئة الأمر بالمعروف
الرسائل التوعوية
منطقة مكة
اللوحات الإرشادية
محافظة خليص

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

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