مقتل 3 مدنيين باليمن جراء انفجار عبوات ناسفة حوثية

فهمي محمد (صدى):
أعلن المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين عقب انفجار عبوات ناسفة، في نقطة احتجاز تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، على حدود مديريتي دمت وقعطبة، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.
وأوضح المركز، أن من بينهم 8 نساء، لافتًا إلى أن الضحايا تم احتجازهم في نقطة أمنية للحوثيين في منطقة "نجد القرين" جنوب مدينة دمت أثناء مرورهم لأخذ جرعة لقاح كورونا في مريس بمحافظة الضالع، بحسب "العربية.نت".
وذكرت مصادر محلية، أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي احتجزت عشرات المسافرين والعائلات في منطقة نجد القرين، جنوب مديرية دمت، ومنعتهم من التوجه نحو منطقة مريس لتلقي لقاح كورونا.