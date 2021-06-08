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مقتل 3 مدنيين باليمن جراء انفجار عبوات ناسفة حوثية

منذ 34 دقيقة
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مقتل 3 مدنيين باليمن جراء انفجار عبوات ناسفة حوثية

فهمي محمد (صدى):
أعلن المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين عقب انفجار عبوات ناسفة، في نقطة احتجاز تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، على حدود مديريتي دمت وقعطبة، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأوضح المركز، أن من بينهم 8 نساء، لافتًا إلى أن الضحايا تم احتجازهم في نقطة أمنية للحوثيين في منطقة "نجد القرين" جنوب مدينة دمت أثناء مرورهم لأخذ جرعة لقاح كورونا في مريس بمحافظة الضالع، بحسب "العربية.نت".

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي احتجزت عشرات المسافرين والعائلات في منطقة نجد القرين، جنوب مديرية دمت، ومنعتهم من التوجه نحو منطقة مريس لتلقي لقاح كورونا.

اليمن
الحوثيين
عبوات ناسفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

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