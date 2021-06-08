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الإفراج عن أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية بعد 20 عام من اعتقاله

منذ 37 دقيقة
1699
الإفراج عن أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية بعد 20 عام من اعتقاله

وكالات (صدى):
قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، الإفراج عن عبدالله نوح أبوجابر، أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية، إذ قضى أكثر من 20 عاما من الاعتقال.

كان مقررا أن يتم الإفراج عن الأسير أبوجابر، الأحد الماضي، إلا أن السلطات الإسرائيلية عرقلت الإفراج عنه بحجة أنه لم يستوف الأوراق اللازمة لعملية الإفراج عنه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعادت السلطات الإسرائيلية أمس، الأسير عبدالله أبوجابر، مجددا إلى سجن النقب الصحراوي، قبل أن تفرج عنه صباح اليوم.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أنه سيتم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح أبو جابر، الإثنين، على أن ينقل إلى جسر الملك حسين مع الأردن صباح الثلاثاء.

 

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التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو
ابو محمد 😎 ✍️
ليتهم سرقوك وودوك سريلانكا لتبقي باقي حياتك هناك مااحد يدري بك ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم طبختوهم في قدر طبخ الحاشي ..

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