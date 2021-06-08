الإفراج عن أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية بعد 20 عام من اعتقاله

وكالات (صدى):
قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، الإفراج عن عبدالله نوح أبوجابر، أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية، إذ قضى أكثر من 20 عاما من الاعتقال.
كان مقررا أن يتم الإفراج عن الأسير أبوجابر، الأحد الماضي، إلا أن السلطات الإسرائيلية عرقلت الإفراج عنه بحجة أنه لم يستوف الأوراق اللازمة لعملية الإفراج عنه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأعادت السلطات الإسرائيلية أمس، الأسير عبدالله أبوجابر، مجددا إلى سجن النقب الصحراوي، قبل أن تفرج عنه صباح اليوم.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أنه سيتم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح أبو جابر، الإثنين، على أن ينقل إلى جسر الملك حسين مع الأردن صباح الثلاثاء.