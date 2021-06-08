بالفيديو.. علاقة مميزة بين المتحرش البرازيلي بفتاة في مصر والرئيس بولسونارو

برازيليا (صدى):
جمعت علاقة مميزة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والسائح فيكتور سورينتو، الموقوف بتهمة التحرش بموظفة مصرية في بازار سياحي بمدينة الأقصر.
وذكرت تقارير برازيلية أن الصداقة بين الرئيس بولسونارو والطبيب سورينتو تعود إلى العام 2018 أي قبل انتخاب جايير لرئاسة الدولة.
وأظهر مقطع فيديو قصير الطبيب المتهم مع الرئيس وهو يقول: " فيكتور أكثر من صديق وأخ بالنسبة إلي، ومعا سنغير البرازيل".
ويذكر أن قوى الأمن المصرية ألقت القبض على الطبيب البرازيلي، بعد تحّرشه بفتاة محجبة في منطقة الأقصر، حين كان يزور المنطقة للسياحة، وكان داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق.
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