بريجوفيتش يرفض عروض شراء المتبقي من عقده مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
قرر الصربي ألكساندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، رفض العروض المقدمة من أجل شراء المتبقي من عقده مع الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت تقارير صحفية أن بريجوفيتش رفض العروض المقدمة، بسبب ضعف المردود المالي.
وأضافت أن بريجوفيتش طالب بأن يحصل على مقابل عالٍ، أسوة بما يحصل عليه مع الاتحاد، حيث يتقاضى مليوني يورو سنويًا، بما يعادل 9.2 مليون ريال.
ويذكر أن بريجوفيتش تلقى عرضين من النجم الأحمر الصربي، مقابل مليوني دولار في الموسم الواحد، لمدة 3 أعوام، ومن باوك اليوناني، دون تحديد العرض المالي.