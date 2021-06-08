السجن 3 سنوات لعصابة حرقت مواطن بماء مغلي لسرقة أمواله

نايف السالم (صدى):
قضت محكمة دبي الابتدائية بمعاقبة عصابة نيجيرية مكوّنة من ثلاث نساء وثلاثة رجال، بالسجن ثلاث سنوات والترحيل بتهمة حرق مواطن بالماء المغلي وسرقة أمواله.
تعود احداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حيث تمّ حبس المواطن داخل إحدى الشقق لمدة ثلاث ساعات وجرّدوه من ملابسه وقامت إحدى السيدات بسكب الماء المغلي على جسده، في حين قام أفراد العصابة الآخرون بتعذيبه وضربه ومطالبته فتح حسابه البنكي من خلال هاتف الجوّال، وطالبوه بالأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، بحسب جلف نيوز
وفقد المواطن وعيه،فيما توجّه عددٌ من أفراد العصابة لجهاز الصرّاف الآلي لسحب المبالغ المالية من حسابه، وحين استعاد وعيه هرب من الشقة وتمكّن من إبلاغ إحدى الدوريات في المنطقة، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى.
ووجهت النيابة العامة في دبي للمتهمين، تهمة الحبس والسرقة والاعتداء الجسدي والتسبّب في الإعاقة وتوجيه التهديدات، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، يليها الترحيل، وغرامة مالية قدرها 2400 درهم.