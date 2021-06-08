نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حقيقة صورة دلال عبدالعزيز في غرفة العناية المركزة

منذ ساعة
1309
حقيقة صورة دلال عبدالعزيز في غرفة العناية المركزة

القاهرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها للفنانة المصرية دلال عبد العزيز من داخل العناية المركزة خلال الساعات الماضية، مصحوبة رسائل التمني بالشفاء للفنانة، التي تعاني حاليًا من مضاعفات فيروس كورونا بعد شفائها منه.

وأكد مصدر مقرب من دلال عبدالعزيز، إن هذه اللقطة المتداولة ليست لها، لافتًا إلى أن هناك قيودا وإجراءات مشددة من إدارة المستشفى على فريق التمريض، ولا يُسمح بزيارتها سوى من ابنتيها دنيا وإيمي.

وتعد الصورة المأخودة "سكرين شوت" هي من تقرير تلفزيوني عن حالة فيروس كورونا في مصر، قبل أيام، وقدّم فيه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبد العزيز مبينًا أنها لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

فيروس كورونا
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13397
منذ 27 دقيقة
تمنيتنا لها بالشفاء والعافية،وكل مريض.
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13397
منذ 25 دقيقة
تمنيتنا لها بالشفاء والعافية،وكل مريض.
المهم
المهم عدد التعليقات : 373
منذ 13 دقيقة
الله يشفيها.يعني هي أول إنسان مريض يرقد في المستشفى.اما تخجلون على بعض الأخبار الفاضيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

أخر الأخبار

صورة نادرة تكشف لحظة خروج الملك فيصل من مبنى إمارة الرياض
صورة نادرة تكشف لحظة خروج الملك فيصل من مبنى إمارة الرياض
منذ 13 دقيقة 1369
بالفيديو.. علاقة مميزة بين المتحرش البرازيلي بفتاة في مصر والرئيس بولسونارو
بالفيديو.. علاقة مميزة بين المتحرش البرازيلي بفتاة في مصر والرئيس بولسونارو
منذ 24 دقيقة 479
مقتل 3 مدنيين باليمن جراء انفجار عبوات ناسفة حوثية
مقتل 3 مدنيين باليمن جراء انفجار عبوات ناسفة حوثية
منذ 29 دقيقة 1515
فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "نسيوا شاش في بطني"
فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "نسيوا شاش في بطني"
منذ 34 دقيقة 439
الإفراج عن أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية بعد 20 عام من اعتقاله
الإفراج عن أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية بعد 20 عام من اعتقاله
منذ 49 دقيقة 1850
بريجوفيتش يرفض عروض شراء المتبقي من عقده مع الاتحاد
بريجوفيتش يرفض عروض شراء المتبقي من عقده مع الاتحاد
منذ ساعة 2052
السجن 3 سنوات لعصابة حرقت مواطن بماء مغلي لسرقة أمواله
السجن 3 سنوات لعصابة حرقت مواطن بماء مغلي لسرقة أمواله
منذ ساعة 2268
نسرين طافش تتعرض للهجوم بعد ظهورها داخل حمام السباحة
نسرين طافش تتعرض للهجوم بعد ظهورها داخل حمام السباحة
منذ ساعة 1109
‏تعطل مواقع إنترنت عالمية بينها وسائل إعلام كبرى
‏تعطل مواقع إنترنت عالمية بينها وسائل إعلام كبرى
منذ ساعة 1783
الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 2078