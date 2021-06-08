حقيقة صورة دلال عبدالعزيز في غرفة العناية المركزة

القاهرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها للفنانة المصرية دلال عبد العزيز من داخل العناية المركزة خلال الساعات الماضية، مصحوبة رسائل التمني بالشفاء للفنانة، التي تعاني حاليًا من مضاعفات فيروس كورونا بعد شفائها منه.
وأكد مصدر مقرب من دلال عبدالعزيز، إن هذه اللقطة المتداولة ليست لها، لافتًا إلى أن هناك قيودا وإجراءات مشددة من إدارة المستشفى على فريق التمريض، ولا يُسمح بزيارتها سوى من ابنتيها دنيا وإيمي.
وتعد الصورة المأخودة "سكرين شوت" هي من تقرير تلفزيوني عن حالة فيروس كورونا في مصر، قبل أيام، وقدّم فيه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبد العزيز مبينًا أنها لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.