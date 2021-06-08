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رجل يطلق زوجته بعد إنجابها أنثى

منذ 17 دقيقة
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رجل يطلق زوجته بعد إنجابها أنثى

القاهرة (صدى):
قرر رجل أن يعاقب زوجته بالطلاق، بعد أن أنجبت له فتاة بعد شفائها من السرطان، حيث رفض نسب الطفلة لاسمه.

وذكرت الزوجة التي تعيش في الأقصر بمصر، أنها انجبت طفلتها الأولى بعد تمام شفاؤها من السرطان، حيث أصر زوجها على إجهاض الحمل عندما علم إنها أنثى لكنها رفضت.

وأضافت: "بعد سنتين من الزواج وذهبت للطبيب وتفاجأت من كوني حاملا للمرة الثانية، وفى هذه المرة عندما علمت أن الجنين أنثى رفضت أن أصرح له بالحقيقة، وعند الولادة بمجرد علمه بأنها أنثى تركنا بحجة أنه سيذهب ليشتري لوازم الطفلة، دون أن يدفع مصروفات المستشفى.

وتابعت : ظللت بالمستشفى إلى أن ذهبت أمي للعديد من أهل الخير ودفعت المصاريف ثم أخذت طفلتي وذهبت بهما إلى شقتي وبعدها تم القبض علي بتهمة سرقة 30 ألف جنيه من زوجي، كما أنه رفع علي قضية إنكار نسب الطفلة الثانية "رودينا" وأخلت النيابة سبيلي".

مصر
طلاق
الأقصر
أنثى

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