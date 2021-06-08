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صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته المتحف الزراعي في مصر قبل 67 عام

منذ ساعة
1685
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته المتحف الزراعي في مصر قبل 67 عام

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود أثناء زيارته للمتحف الزراعي في مصر.

ويعود تاريخ الصورة إلى 25 مارس عام 1954 م، وبينت الصورة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بجانبه رئيس جمهورية مصر اللواء محمد نجيب وبعض القادة المصريين أثناء تواجدهم في المتحف الزراعي.

كما حرص الملك سعود خلال زيارته مصر في تلك الآونة على زيارة مصنع الطائرات بألماظة ومصنع الذخيرة والكلية الحربية ومنطقة الأهرام ومتحف الفن الاسلامي ، كما حضر عرض عسكري وحفل سباق الخيل

وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، ولاقت ترحيبا سياسيا وشعبيا لا مثيل له.

مصر
الملك سعود
صورة نادرة
محمد نجيب
المتحف الزراعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128951
منذ 5 دقائق
الله يرحمه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو
ابو محمد 😎 ✍️
ليتهم سرقوك وودوك سريلانكا لتبقي باقي حياتك هناك مااحد يدري بك ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم طبختوهم في قدر طبخ الحاشي ..

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