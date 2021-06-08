صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته المتحف الزراعي في مصر قبل 67 عام

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود أثناء زيارته للمتحف الزراعي في مصر.
ويعود تاريخ الصورة إلى 25 مارس عام 1954 م، وبينت الصورة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بجانبه رئيس جمهورية مصر اللواء محمد نجيب وبعض القادة المصريين أثناء تواجدهم في المتحف الزراعي.
كما حرص الملك سعود خلال زيارته مصر في تلك الآونة على زيارة مصنع الطائرات بألماظة ومصنع الذخيرة والكلية الحربية ومنطقة الأهرام ومتحف الفن الاسلامي ، كما حضر عرض عسكري وحفل سباق الخيل
وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، ولاقت ترحيبا سياسيا وشعبيا لا مثيل له.