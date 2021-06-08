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خيركم تختتم الفصل الثاني بـ157 ألف مستفيد ومستفيدة

منذ 8 ساعات
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خيركم تختتم الفصل الثاني بـ157 ألف مستفيد ومستفيدة

نايف السالم (صدى):
استعرضت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة انجازات الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ وذلك في تقريرها التي أصدرته في ختام شهر شوال بإتمام 489 طالباً وطالبة حفظ كتاب الله كاملاً ، واستفادت 157810 شخص حول العالم من برامج الجمعية.

وجاءت احصائية خيركم على النحو التالي : حيث اختبر في كافة فروع القرآن الكريم من كلا الجنسين 11569 طالباً وطالبة ، وبلغت عدد الاجزاء المحفوظة 74019 جزءاً ، فيما تمكن قسم التعليم عن بعد وأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد من تصحيح تلاوة أكثر من 138 ألف شخص حول العالم ، وتحسين تلاوة 767 مستفيداً .

وحصل 1921 طفلاً على شهادات البرامج القرآنية المقدمة الأطفال ( البراعم ، القاعدة النورانية ) ، فيما حصل 69 حافظاً وحافظة على الإجازات القرآنية ، وأكمل 187 برنامج فضائل ، أما البرامج النسائية الأميات ، أنصاف المتعلمات ، التاليات ، المستويات فقد استفادت منها 4808 طالبة.

من جهته بيّن مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أن هذه الأرقام والثمار هي نتيجة العملية التعليمية عن بعد والتي يقوم عليها المئات من المشايخ والمعلمين من كلا الجنسين ، وقد وضعت الجمعية المستهدفات ويسرت السبل للمستفيدين والمستفيدات ليحصلوا على خدمات الجمعية بكل يسر وسهولة ، فخيركم قطعت اشواطاً كبيرة في التعليم الالكتروني ، والعملية التعليمية مستمرة لمن هم بداخل الوطن ، وخارجه ممن ينهلون من التطبيقات والبرامج الالكترونية التي وفرتها الجمعية بعدة لغات.

جدة
انجازات
الفصل الدراسي الثاني
مستفيد
جمعية خيركم لتحفيظ القرآن

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طيب السؤال المحير ليش تقتل الطفل !!🤔 وش ذنب الطفل 😅💔
4lovex2
أعوذ بالله وش هالتفكير المنحط كل هذا عشان شهرة 😂🤷🏻‍♂️💔 التيك توك زمان اول ما ظهر كان برنامج مخصص لوضع مقاطع صغيرة ومضحكه ومعظم...
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يحاولون تدمير سمعتها وهي إنسانه شريفة وطيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
زائر
اعلانات STC وهميه وبعد التقديم على وظائف STC لا حياة !! وتم تعيين أقاربهم وأصدقائهم عليها. والإدارة العليا صامته !!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ياربيه يالكيوت سلمني على توتو

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