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ضبط معدة تقوم بتفريغ الخرسانة في أرض فضاء بالخبر

منذ 25 دقيقة
1549
ضبط معدة تقوم بتفريغ الخرسانة في أرض فضاء بالخبر

الدمام (صدى):
تمكنت‏ ‎بلدية الخبر،اليوم الثلاثاء، من ضبط معدة لقيامها بتفريغ الخرسانة في الأراضي الفضاء في حي الصدفة .

وقالت البلدية أنه تم حجز المعدة وإلزام الشركة بتنظيف الموقع وتطبيق لائحة الغرامات تجاهها .

وكانت بلدية محافظة الخبر قد ساهمت بعدد من الحملات الخاصة بصحة البيئة من خلال إطلاق عددا من الجولات والحملات التوعوية والتطوعية بعدد من المواقع بمدينة الخبر، كان أبرزها تدشينها لحملة جمع وتدوير النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع مصنع داز السعودية لتدوير الإلكترونيات، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تفاعل المتاجر الإلكترونية.

المنطقة الشرقية
بلدية الخبر
أرض فضاء
الخرسانة
حي الصدفة

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