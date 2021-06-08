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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ 30 دقيقة
1469
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (68) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (58) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

منطقة الرياض
مخالفين
الحطب المحلي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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