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الشورى يطالب الهيئة الملكية بالجبيل بزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع

منذ 35 دقيقة
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الشورى يطالب الهيئة الملكية بالجبيل بزيادة الإيرادات للصرف على المشاريع

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.

ودعا المجلس في جلسته المنعقدة اليوم ، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدعم الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشيء في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

‏‎ كما طالب مجلس الشورى بتمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، مؤكدا على التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.

وشدد مجلس الشورى ‏على الهيئة بضرورة التوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.

ينبع
الهيئة الملكية بالجبيل
مجلس الشورى
الإيرادات المباشرة
المشاريع الاستثمارية

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