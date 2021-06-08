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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظيفة شاغرة

منذ 45 دقيقة
1687
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف )TM LinkedIn )توفر وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، بالمسمى الوظيفي مدير تطوير - البرامج النوعية والتنموية.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس ويفّضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 27/10/1442هـ الموافق 08/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك معرفة التفاصيل من خلال موقع الهيئة

 

 

وظائف
الرياض
الهيئة العامة للأوقاف
درجة البكالوريوس
أوقاف

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