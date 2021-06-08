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بالصور.. بوغاتي لافواتور نوير ثاني أغلى سيارة في العالم

منذ ساعة
1645
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بالصور.. بوغاتي لافواتور نوير ثاني أغلى سيارة في العالم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعد السيارة بوغاتي لافواتور نوير، هي ثاني أغلى سيارة في العالم بعد رولز رويس بوت تيل؛ حيث زودت بمحرك W16 بسعة 8000 سي سي، مدعوم بـ 4 شواحن توربينية.

وتنتج السيارة قوة اجمالية قدرها 1479 حصان، مع 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، فضلًا عن تمتعها بهيكل خارجي انسيابي، يمنحها القدرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للعهواء بطريقة مثالية، مع حزمة متطورة للغاية من أنظمة المساعدة.

ونالت هذه السيارة لقب الأغلى في العالم لسنوات عديدة، وتقدر قيمتها التسويقية بنسبة بلغت 16.7 مليون يورو، أي ما يعادل 18.9 مليون دولار، أو 258 مليون و 850 ألف جنيه.

 

 

 

سيارات
محرك
أخبار سيارات
رولز رويس بوت تيل
بوغاتي لافواتور نوير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12994
منذ 23 دقيقة
السيارة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12994
منذ 18 دقيقة
نتحدث لكم عن المغناطيسية وهي طور من أطوار الطاقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12994
منذ 14 دقيقة
يمكنك حرق جبل من الفحم لتحصل على طاقة تسيير قطار بخاري ١٠٠ كيلو متر

وبإمكانك تسيير نفس القطار ب ١% من الفحم إن جعلته بخارا قبل احتراقه وباعدت بين ذراته وجزيئاته بحيث يكون الوقود ينجم عنه طاقة كاملة غير مهدرة من خلال علاقة الزمن بسرعة وشدة الاحتراق فلا داعي لحرق مالا يحتاجه محرك القطار تزامنا مع ما يحتاجه. كذلك تضخيم معدات السيارات هو نوع من الهروب للأمام.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
عمر قللي
الروقي قام يلت ويعجن فهمتوا ايش يبي هالشاوي ؟ التحقيق والفساد في عقد الهلال السابق!!قُدّم للهلال بدون فتح المنافسه.
د محمد ماجد بخش
اكتشفت التحور عام ١٤٠٤ وحاضرت وسط ٦٠ أستاذا وكنت طالبا أعد رسالة الماجستير مع رئيس القسم وكان مصري وهو بروفيسور عالمي في الكيمياء العضوية...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يستاهل الغرامه ، السواق وعمّه ، لاتقل عن عشره مليون ..

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