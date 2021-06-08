بالصور.. بوغاتي لافواتور نوير ثاني أغلى سيارة في العالم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعد السيارة بوغاتي لافواتور نوير، هي ثاني أغلى سيارة في العالم بعد رولز رويس بوت تيل؛ حيث زودت بمحرك W16 بسعة 8000 سي سي، مدعوم بـ 4 شواحن توربينية.
وتنتج السيارة قوة اجمالية قدرها 1479 حصان، مع 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، فضلًا عن تمتعها بهيكل خارجي انسيابي، يمنحها القدرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للعهواء بطريقة مثالية، مع حزمة متطورة للغاية من أنظمة المساعدة.
ونالت هذه السيارة لقب الأغلى في العالم لسنوات عديدة، وتقدر قيمتها التسويقية بنسبة بلغت 16.7 مليون يورو، أي ما يعادل 18.9 مليون دولار، أو 258 مليون و 850 ألف جنيه.