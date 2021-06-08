الإفراط في تناول الجبن «القريش» يؤدي للإصابة بسرطان البروستاتا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتسبب الإفراط في تناول الجبنة القريش في الإصابة بعدة أمراض، وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم حوالي 696 مجم لكل كوب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
وكشفت إحدى الدراسات، أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم أو الألبان، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان "البروستاتا"، وعلى الرغم من أن مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم يعتمد على العمر والجنس، ولكن يعد الحد الأعلى الموصى به هو 2500 ملجم من الكالسيوم يوميا، وذلك للبالغين من سن 19 إلى 50 عاما.
وأشارت الدراسة إلى خلو الجبنة القريش من الألياف، وعادة ما يرتبط النظام الغذائي منخفض الألياف بمشاكل الهضم مثل الإمساك، والبواسير، وأمراض الرتج.