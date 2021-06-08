مصرع قيادي حوثي بارز في الخنجر شمالي الجوف

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع عشرات العناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بينهم قيادات ميدانية بارزة في المواجهات الدائرة في جبهات المحور الشمالي لمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضحت أن من أبرز القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها خلال هذه المعارك القياديين: أبو هاشم شرف الدين، والذي ينتحل رتبة عميد، وهو قائد جبهة الخنجر، وأبو عادل الهادي، الذي ينتحل رتبة عقيد، بحسب "العربية.نت" .
ويعد المدعو أبو هاشم من أبرز القيادات العسكرية الميدانية للحوثيين، وأحد خريجي أول دفعة عسكرية من إيران، فيما شنت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهتي ابراق الغضب، والراهنة، غربي معسكر الخنجر.