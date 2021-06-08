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اتهامات بغسيل الأموال تلاحق رونالدو

منذ ساعة
1730
اتهامات بغسيل الأموال تلاحق رونالدو

وكالات (صدى):
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، اتهامات بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال مثل ماسيمليانو أليغري، المدير الفني الجديد للفريق.

وأوضحت تقارير صحافية، أن المدير الفني ليوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، ليس هو الوحيد المتهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال، لافتة إلى أن رونالدو ضمن المتهمين بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي قام بثلاث عمليات سحب نقدي، بمجموع 220 ألف يورو في الفترة بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021؛ حيث توجد تحقيقات بخصوص عمليات نقل أموال تخص مدرب يوفنتوس متعلقة بالمراهنات.

يوفنتوس
رونالدو
الدوري الإيطالي
غسيل الأموال

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