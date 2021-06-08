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بالفيديو.. للمرة الثانية خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة ينتهي برفع الجلسة

منذ ساعة
1977
بالفيديو.. للمرة الثانية خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة ينتهي برفع الجلسة

خالد الظفيري (صدى):
قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رفع الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء، لعدم حضور الحكومة، وفق المادة 116، وذلك لقيام النواب بالجلوس على مقاعدها المخصصة.

وتوافد النواب إلى قاعة عبدالله السالم قبل بدء الجلسة، وجلس عدد منهم على مقاعد الوزراء، من بينهم عبدالكريم الكندري وثامر السويط وفارس العتيبي وخالد العتيبي.

ورفعت الجلسة وسط إصرار النواب على صعود رئيس الوزراء المنصة أو سحبه طلب تأجيل الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، فيما كانت جلسة الخميس الماضي، قد تم رفعها كذلك لعدم حضور الحكومة، لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.

مجلس الأمة
الحكومة الكويتية
مرزوق الغانم

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