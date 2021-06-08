مصر تنفي منع المواطنات الخليجيات من الإقامة بالفنادق "دون محرم"

القاهرة (صدى):
نفت الجهات الأمنية المصرية ما جاء بدعوى قضائية متعلقة بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة بالفنادق "دون محرم" لأعمار محددة.
وقالت مصادر صحفية إن مصدر أمني نفى ما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتى تقل أعمارهن عن 40 عاما بالإقامة بها دون محرم".
وأضافت المصادر أن المصدر الأمني أكد عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.