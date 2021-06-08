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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تعيين نائبين للمحافظ

منذ 22 دقيقة
1452
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تعيين نائبين للمحافظ

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تعيين نائبين لمحافظ الصندوق الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدّث للصندوق

وأضاف الصندوق أنه سيتم توسيع مهام الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية لتصبح الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعزيزًا لكفاءة واستمرارية سير العمل.

وسيتولى الأستاذ تركي بن عبدالرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، والأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائب المحافظ بالإضافة لمهام عملهما السابقة، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.

الشرق الأوسط
شمال أفريقيا
الاستثمارات العامة
محافظ الصندوق

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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