صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تعيين نائبين للمحافظ

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تعيين نائبين لمحافظ الصندوق الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدّث للصندوق
وأضاف الصندوق أنه سيتم توسيع مهام الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية لتصبح الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعزيزًا لكفاءة واستمرارية سير العمل.
وسيتولى الأستاذ تركي بن عبدالرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، والأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائب المحافظ بالإضافة لمهام عملهما السابقة، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.