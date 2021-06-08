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زارا البلوشي ترد بسخرية على متابعة تمنت رجوعها لباكستان

منذ 41 دقيقة
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زارا البلوشي ترد بسخرية على متابعة تمنت رجوعها لباكستان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت الفنان زارا البلوشي على إحدى المتابعات التي تمنت أن تنتهي من إقامتها في دبي حاليًا، ثم تعود إلى بلدها باكستان، وكشفت عن تفاصيل مشروعها الجديد الذي ستأسسه في المملكة.

وكانت إحدى المتابعات قد فاجأت زارا البلوشي، بردها على أحد الفيديوهات التي عرضتها عبر حسابها على سناب شات، قائلة لها: " يا رب ترجعين من دبي على بلدك باكستان"، أي تمنت عدم عودتها للمملكة مرة أخرى.

وعلقت زارا البلوشي على حديثها قائلة: "صراحة أول شي عجبني أنك تتمني لي الخير، وتقولي لي أرجع على بلدي، بس أنا صراحة ما لي نية وحاجزة على جورجيا وبعد جورجيا بروح المالديف إذا لحقت وبعدين برجع على المملكة، ترى الإقامة المميزة عاطوني ميزات مرة حلوة، الواحد يفكر يجلس في المملكة أكثر بدل ما يستثمر في مكان تاني حتى".

وكشفت زارا البلوشي أنها تتوجه لافتتاح مشروعها الخاص، وهو عبارة عن كافيه يختص بتقديم المشروبات والحلوى، حيث قالت " عندي مشروع قريب، كنت بفكر أخليه في أبها، بس هلأ بفكر أخليه في الرياض عشان يكون قريب منك وتيجي، للكافيه وبردو تروحين وتعلقين تعليقات سلبية".

وتفاعل الجمهور مع تعليق زارا البلوشي ومتابعتها، وجاءت أغلب التعليقات داعمة لزارا ضد هذه السيدة التي تمنت عودتها لباكستان.

الرياض
أبها
المملكة
باكستان
زارا البلوشي

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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