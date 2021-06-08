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«العدل» تُحيل عدد من الدعاوي للصلح قبل رفعها

منذ ساعة
1826
«العدل» تُحيل عدد من الدعاوي للصلح قبل رفعها

الرياض (صدى):
أحالت وزارة العدل عدد من الدعاوى للصلح قبل رفعها، وذلك كمتطلب نظامي إلزامي في العديد من القضايا.

وأوضحت وزارة العدل تصانيف الدعاوى التي يلزم إحالتها للصلح عن طريق موظف التدقيق المركزي أو الإحالات، وفقا لعكاظ.

وأشارت الوزارة إلى وجوب الإحالة للصلح في حال كان إجمالي قيمة المطالبة في الدعاوى المالية 20 ألف ريال فما دون.

وتضمنت الدعاوى 3 أقسام، منها تصانيف الأحوال الشخصية في قضايا (حضانة، نفقة، فسخ نكاح، خلع، زيارة أولاد أو غيرهم، صداق، زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغاؤها، عضل).

بالإضافة إلى التصانيف العامة (قرض أو سلف، هبة في غير عقار، أتعاب محامين أو وكلاء، أجرة أعمال، أجرة عقار، أجرة عين، وديعة، ثمن مبيع، التعويض عن أضرار التقاضي، مطالبة الضامن للمضمون، ضمان كفالة، رد العين، رفع الضرر أو التعويض عنه، حوالة، إخلاء عقار، حق خاص ناشئ عن حادث مروري، مطالبة بدية أو إرش في غير حادث مروري، فسخ عقد أو بطلانه، عقد استصناع، مطالبة بمستندات).

كما تضمنت التصانيف الجزائية وتتضمن قضايا (مضاربة، أو اعتداء جسدي، تهديد، سب أو شتم).

وزارة العدل
القضايا
الدعاوى
نظامي إلزامي
التدقيق المركزي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
قبح الله وجه الافطس تجاوز حدوده ويجب على المواطنه عدم التنازل عن حقوقها مهما كانت الضغوط

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