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أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء

منذ 8 ساعات
1466
أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء

عطاالله العمراني (صدى):
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان غداً الأربعاء , حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبرتوكول احتفالات التخرج.

من جانبه أعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان عن اعتزازه وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية مؤكداً إن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.

الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
منطقة تبوك
طلاب
حفل تخريج

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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