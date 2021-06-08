شركة ياسرف توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو للتكرير "ياسرف" عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع، معتمد كمهندس محترف، معتمد في تحسين إجراءات العمل.
وتشمل الوظائف مهندس القياس: درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة، منها ما لا يقل عن سنتين (2) في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع، معتمد كمهندس محترف، معتمد في تحسين إجراءات العمل.
وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة (ياسرف):
1- مهندس أجهزة.
2- مهندس القياس .