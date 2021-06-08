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شركة ياسرف توفر وظائف شاغرة

منذ 33 دقيقة
1598
شركة ياسرف توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو للتكرير "ياسرف" عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع، معتمد كمهندس محترف، معتمد في تحسين إجراءات العمل.

وتشمل الوظائف مهندس القياس: درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة، منها ما لا يقل عن سنتين (2) في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع، معتمد كمهندس محترف، معتمد في تحسين إجراءات العمل.

وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة (ياسرف):

1- مهندس أجهزة.

2- مهندس القياس .

وظائف
ينبع
أرامكو
شركة ياسرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
قبح الله وجه الافطس تجاوز حدوده ويجب على المواطنه عدم التنازل عن حقوقها مهما كانت الضغوط

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