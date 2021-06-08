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دراسة: الأجسام المضادة لمتحور دلتا قليلة لدى الملقحين بفايزر

منذ ساعة
1634
دراسة: الأجسام المضادة لمتحور دلتا قليلة لدى الملقحين بفايزر

لندن (صدى):
أوضحت دراسة بريطانية - أميركية مشتركة أن مستويات الأجسام المضادة في دم الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح فايزر - بيونتك والقادرة على التعرف على متغير فيروس كورونا الجديد دلتا أو (B.1.617.2)، أقل في المتوسط من تلك القادرة على التعرف على المتغيرات المتداولة سابقاً في المملكة المتحدة.

وأضافت الدراسة أن مستويات هذه الأجسام المضادة تكون أقل مع تقدم العمر، وأن المستويات تنخفض بمرور الوقت، مما يوفر أدلة إضافية لدعم خطط تقديم التطعيم إلى الأشخاص المعرضين للخطر في الخريف كما وجدت أنه بعد جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر، يكون الناس أقل عرضة لتطوير مستويات الأجسام المضادة ضد متغير (دلتا) الجديد، مقابل البديل (ألفا) .

وقالت إيما وول، مستشارة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، المشاركة بالدراسة: "من المحتمل أن يكون هذا الفيروس موجوداً لبعض الوقت في المستقبل، لذلك نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين، وتم تصميم دراستنا لتكون مستجيبة للتحولات في الوباء حتى نتمكن من تقديم أدلة على ذلك بسرعة".

المملكة المتحدة
فيروس كورونا
الأمراض المعدية
فايزر
متحور دلتا

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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