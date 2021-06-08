دراسة: الأجسام المضادة لمتحور دلتا قليلة لدى الملقحين بفايزر

لندن (صدى):
أوضحت دراسة بريطانية - أميركية مشتركة أن مستويات الأجسام المضادة في دم الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح فايزر - بيونتك والقادرة على التعرف على متغير فيروس كورونا الجديد دلتا أو (B.1.617.2)، أقل في المتوسط من تلك القادرة على التعرف على المتغيرات المتداولة سابقاً في المملكة المتحدة.
وأضافت الدراسة أن مستويات هذه الأجسام المضادة تكون أقل مع تقدم العمر، وأن المستويات تنخفض بمرور الوقت، مما يوفر أدلة إضافية لدعم خطط تقديم التطعيم إلى الأشخاص المعرضين للخطر في الخريف كما وجدت أنه بعد جرعة واحدة فقط من لقاح فايزر، يكون الناس أقل عرضة لتطوير مستويات الأجسام المضادة ضد متغير (دلتا) الجديد، مقابل البديل (ألفا) .
وقالت إيما وول، مستشارة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، المشاركة بالدراسة: "من المحتمل أن يكون هذا الفيروس موجوداً لبعض الوقت في المستقبل، لذلك نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين، وتم تصميم دراستنا لتكون مستجيبة للتحولات في الوباء حتى نتمكن من تقديم أدلة على ذلك بسرعة".