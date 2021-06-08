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خطوات اكتشاف أعطال مكيف السيارة

منذ ساعة
1669
خطوات اكتشاف أعطال مكيف السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد مهندسو التبريد أن بإمكان قائد المركبة اكتشاف أعطال التكييف بنفسه، حتى التعرف على حجم المشكلة، فهناك بعض العلامات التي تكشف ذلك مثل صدور ضوضاء أثناء تشغيل المكيف يعني أن هناك خللا في «الكمبروسور».

وأوضح المهندسين، أنه إذا كان الهواء الصادر من المكيف باردا إلا أن الخلل في توزيعه، فالسبب في أبواب منافذ التهوية، أما الرائحة الكريهة فتعني تسرب الفريون من «الثلاجة»، بينما يدل انخفاض ضغط الهواء على تلف الفلتر أو انسداده بالأتربة.

وأشار المهندسون، إلى أنه قد تكون المشكلة في ترسب الزيوت حول الخراطيم ما يقلل التبريد، وقد يساعد إغلاق المكيف لفترة على ذوبان الجليد حول مكونات نظام التبريد ثم يعود للعمل بكفاءة.

 

سيارات
أعطال مكيف السيارة
تسرب الفريون

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
ليست الاستقبالات او الاجتماع بالمواطنين غريبة او دخيلة على حكامنا وامراءنا هذه عادات متوارثة ونحن نعتز ونفتخر بذلك ادامكم الله ذخرا لهذا البلد....
خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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