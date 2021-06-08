خطوات اكتشاف أعطال مكيف السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد مهندسو التبريد أن بإمكان قائد المركبة اكتشاف أعطال التكييف بنفسه، حتى التعرف على حجم المشكلة، فهناك بعض العلامات التي تكشف ذلك مثل صدور ضوضاء أثناء تشغيل المكيف يعني أن هناك خللا في «الكمبروسور».
وأوضح المهندسين، أنه إذا كان الهواء الصادر من المكيف باردا إلا أن الخلل في توزيعه، فالسبب في أبواب منافذ التهوية، أما الرائحة الكريهة فتعني تسرب الفريون من «الثلاجة»، بينما يدل انخفاض ضغط الهواء على تلف الفلتر أو انسداده بالأتربة.
وأشار المهندسون، إلى أنه قد تكون المشكلة في ترسب الزيوت حول الخراطيم ما يقلل التبريد، وقد يساعد إغلاق المكيف لفترة على ذوبان الجليد حول مكونات نظام التبريد ثم يعود للعمل بكفاءة.