"الحمى والتعب" من أعراض مرض القولون التقرحي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء، اليوم الثلاثاء، عن أعراض مرض القولون التقرحي، الذي يمكن أن ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة.
وذكر الأطباء أن هذا المرض المزمن يصاحبه ظهور تقرحات في الغشاء المخاطي للقولون، يمكن أن تنتشر إلى الأمعاء الدقيقة، وغالبا ما تتوقف عن الانتشار بعدها، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تسبب التهاب جدران الأمعاء بكاملها.
ويصيب هذا المرض الأشخاص الذين أعمارهم 25-35 عاما، حيث أنه مرض غير قابل للعلاج. ولكن الأدوية والمستحضرات الطبية المتوفرة حاليا يمكنها إزالة الأعراض الالتهابية حتى في حالة هدوء المرض
وأوضح الأطباء أن المصاب بالقولون التقرحي غير محصن ضد الانتكاسات المحتملة المفاجئة حتى في حالة غياب أعراض المرض.
وأشار الخبراء إلى أن المرض لا ينتقل وراثيا، وإلى أمراض معدية وضعف المناعة والعامل النفسي.
ومن الأعراض الشائعة لهذا المرض: ألم في الجزء الأيسر من البطن، صعوبة التبرز، الحمى، التعب، الهزال، فقر الدم، وأحيانا الغثيان والإمساك.
ويرافق ظهور هذه الأعراض أمراض جلدية والتهاب العين أو ألم في المفاصل ليس من سمات الإصابة بالقولون التقرحي. وأحيانا يتحمل المرضى التهاب القولون دون أن يشعروا به.