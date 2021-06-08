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صورة من البطحاء قبل 26 عام

منذ ساعة
1508
صورة من البطحاء قبل 26 عام

الرياض
كوبري
البطحاء
خبر في صورة
صورة معبرة

التعليقات

omar
omar عدد التعليقات : 107
منذ دقيقة
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد

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أحدث التعليقات

خالد
هذي بدايه الذل ترقبو القادم الاجنبي يذلنا في عقر دارنا
omar
قبل 26 سنه جميع من فى البطحاء سعوديين والان اتحدى لو تجد سعودى واحد
غييييوووورررر
ليش مافيه موظف بدلا من موظفه(ليش تجيبون المشاكل) اذا الدولة فكت الحبل عل الغارب وتركت بنات الوطن فريسة سهلة بسبب العمل بالاختلاط فهل انتظر...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
قبح الله وجه الافطس تجاوز حدوده ويجب على المواطنه عدم التنازل عن حقوقها مهما كانت الضغوط

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