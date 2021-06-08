كيا تكشف عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت كيا عن مواصفات سبورتاج 2022 الجديدة كلياً استعدادا لطرحها في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام.
وتأتي بمقدمة السيارة غير تقليدية مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة.
وستتوفر السيارة بفئة “إكس لاين” الجديدة التي تشمل مصد أمامي مختلف ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزاً على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل.
وتتميز تصميم فتحات الهواء ثلاثية الأبعاد وكونسول أوسط جديد كلياً وضوابط للتحكم في تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة واسعة لنظام المعلومات الترفيهية.