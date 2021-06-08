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كيا تكشف عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً

منذ ساعة
1504
كيا تكشف عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت كيا عن مواصفات سبورتاج 2022 الجديدة كلياً استعدادا لطرحها في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام.

وتأتي بمقدمة السيارة غير تقليدية مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة.

وستتوفر السيارة بفئة “إكس لاين” الجديدة التي تشمل مصد أمامي مختلف ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزاً على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل.

وتتميز تصميم فتحات الهواء ثلاثية الأبعاد وكونسول أوسط جديد كلياً وضوابط للتحكم في تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة واسعة لنظام المعلومات الترفيهية.

سيارات
كيا
سبورتاج
سبورتاج 2022 الجديدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
اللهو البرى
قبل الشركة خيارين اما انها تأخذ السيارة وترجع جميع الأقساط الواصلة لها من صاحبة السيارة أو تترك السيارة.. لصاحبتها وتطالب بالاقساط أو تحجز السيارة...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يهني والديه به ويجعله إبناً صالحاً باراً بهم .. آمين ..

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