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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منذ 7 ساعات
1499
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
منطقة تبوك
اللحمة الوطنية
القصر الحكومي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
اللهو البرى
قبل الشركة خيارين اما انها تأخذ السيارة وترجع جميع الأقساط الواصلة لها من صاحبة السيارة أو تترك السيارة.. لصاحبتها وتطالب بالاقساط أو تحجز السيارة...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يهني والديه به ويجعله إبناً صالحاً باراً بهم .. آمين ..

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