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آبل تدفع ملايين الدولارات لامرأة بعد نشر صور فاضحة لها عبر فيسبوك

منذ 51 دقيقة
731
آبل تدفع ملايين الدولارات لامرأة بعد نشر صور فاضحة لها عبر فيسبوك

واشنطن (صدى):
قدمت شركة "أبل" تعويض بملايين الدولارات لإحدى مستخدمات هواتف "أيفون"، بعدما قام مركز صيانة معتمد من قبل الشركة بتسريب صور ومقاطع فيديو خاصة بها على موقع "فيسبوك".

تعود التفاصيل لعام 2016 عندما ارسلت إمرأة في كاليفورنيا هاتفها الأيفون للإصلاح في مركز صيانة معتمد من قبل الشركة ولكنها تفاجأت فيما بعد بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، وفق "قناة الحرة".

وأوضح متحدث باسم شركة آبل "إننا نتعامل مع خصوصية وأمان بيانات عملائنا على محمل الجد ولدينا عدد من البروتوكولات لضمان حماية البيانات طوال عملية الإصلاح".

وأضاف: "عندما علمنا بهذا الانتهاك الفاضح لسياساتنا في أحد موردينا عام 2016، اتخذنا إجراءات فورية واستمرينا منذ ذلك الحين في تعزيز بروتوكولات البائعين لدينا".

آبل
فيسبوك
صور فاضحة
ملايين الدولارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
اللهو البرى
قبل الشركة خيارين اما انها تأخذ السيارة وترجع جميع الأقساط الواصلة لها من صاحبة السيارة أو تترك السيارة.. لصاحبتها وتطالب بالاقساط أو تحجز السيارة...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يهني والديه به ويجعله إبناً صالحاً باراً بهم .. آمين ..

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