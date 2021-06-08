نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خطورة شرب 4 أكواب من القهوة يوميا

منذ ساعة
1637
خطورة شرب 4 أكواب من القهوة يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن شرب 4 أكواب يوميا من القهوة يمكن أن تضاعف خطر الإصابة بمرض "الغلوكوما" أو المياه الزرقاء الذي يصيب العيون.

وأوضحت الدراسة أن هذا المرض يحدث نتيجة ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العينين، ويلحق ضررا كبيرا في العصب البصري، وعادة ما يعتبر السبب الرئيسي وراء إصابة أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالعمى.

وأضافت الدراسة إن الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالمرض نتيجة شرب القهوة هو أولئك الذين لديهم استعداد وراثي نحو ضغط العين، ودرس الباحثون حالات أكثر من 120 ألف مريض في مستشفى جبل سيناء الشهيرة في نيويورك، مركزين على البيانات الغذائية والصحية والوراثية لهؤلاء، وتتراوح أعمار المرضى بين 39- 73 عاما.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من مرض "الغولكوما" معرضون لخطر أكبر للإصابة خاصة مع القهوة، داعية إياهم إلى تقليل كميات القهوة التي يشربونها، نظرا لاحتوائها على مادة الكافيين.

العيون
القهوة
قهوة
العمى
المياه الزرقاء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
اللهو البرى
قبل الشركة خيارين اما انها تأخذ السيارة وترجع جميع الأقساط الواصلة لها من صاحبة السيارة أو تترك السيارة.. لصاحبتها وتطالب بالاقساط أو تحجز السيارة...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يهني والديه به ويجعله إبناً صالحاً باراً بهم .. آمين ..

أخر الأخبار

العثور على شخص مفقود متوفيًا بالرياض
العثور على شخص مفقود متوفيًا بالرياض
منذ 40 دقيقة 1966
آبل تدفع ملايين الدولارات لامرأة بعد نشر صور فاضحة لها عبر فيسبوك
آبل تدفع ملايين الدولارات لامرأة بعد نشر صور فاضحة لها عبر فيسبوك
منذ 51 دقيقة 723
بالفيديو.. موقف الملك عبدالعزيز بعد مراسلات مفتي القدس عام 1936
بالفيديو.. موقف الملك عبدالعزيز بعد مراسلات مفتي القدس عام 1936
منذ ساعة 1934
كيا تكشف عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً
كيا تكشف عن سبورتاج 2022 الجديدة كلياً
منذ ساعة 1499
مواطنة تتهم سفير كوريا الجنوبية بإجبارها على خلع الحجاب و«حقوق الإنسان» تحقق معه
مواطنة تتهم سفير كوريا الجنوبية بإجبارها على خلع الحجاب و«حقوق الإنسان» تحقق معه
منذ ساعة 2255
القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس
القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس
منذ ساعة 2019
خطورة شرب 4 أكواب من القهوة يوميا
خطورة شرب 4 أكواب من القهوة يوميا
منذ ساعة 1637
بالفيديو.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير الجدل
بالفيديو.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير الجدل
منذ ساعة 3443
بالفيديو.. مستشار بهيئة الزكاة: 30 يونيو موعد نهاية مبادرة إلغاء الغرامات
بالفيديو.. مستشار بهيئة الزكاة: 30 يونيو موعد نهاية مبادرة إلغاء الغرامات
منذ ساعة 1982
تراجع أسعار النفط اليوم و”برنت” دون 71 دولار
تراجع أسعار النفط اليوم و”برنت” دون 71 دولار
منذ ساعة 2181