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مواطنة تتهم سفير كوريا الجنوبية بإجبارها على خلع الحجاب و«حقوق الإنسان» تحقق معه

منذ 49 دقيقة
2048
مواطنة تتهم سفير كوريا الجنوبية بإجبارها على خلع الحجاب و«حقوق الإنسان» تحقق معه

سول (صدى):
باشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، التحقيق مع سفير بلادها لدى الرياض بعدما اتهمته مواطنة كانت موظفة سابقة في السفارة، بإجباره لها على خلع الحجاب.

وأوضحت اللجنة، أن الشكوى تم تقديمها من الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، مدعية أن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان الكورية، أن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.

الرياض
حقوق الإنسان
خلع الحجاب
سفير كوريا الجنوبية

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آه آه زمن الطيبين يااحلاها من ايام وبساطتها وطيبة نفوس اهلها
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