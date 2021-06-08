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بالفيديو.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير الجدل

منذ ساعة
3007
بالفيديو.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير الجدل

القصيم (صدى):
آثار مقطع فيديو يرصد سحب سيارة امرأة بحي النهضة في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المحلات سائق السطحة يتحدث مع المرأة بعد سحب جزء من سيارتها وهي بداخلها أمام أحد المحلات التجارية وذلك نتيجة لترك وظيفتها في إحدى الشركات حيث كانت قد اشترت السيارة أثناء فترة عملها في تلك الشركة عن طريق البنك رغم التزامها بسداد الأقساط في موعدها

وأوضح المغردون أن الواقعة حدثت يوم السبت الماضي، فيما لم يتسن التحقق من توقيت أو صحة المقطع، وفي انتظار صدور بيان من الجهات الرسمية يكشف ملابسات المقطع.

القصيم
بريدة
كاميرا مراقبة
الجهات الرسمية
سحب سيارة

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أحدث التعليقات

ابواحمد
هناك عقد بين الجامعة والنصر وشركة الوسايل ولا بد من تنفيذه المسألة ما هي سواليف
ابواحمد
هناك عقد بين الجامعة والنصر وشركة الوسايل ولا بد من تنفيذه المسألة ما هي سواليف
ابوحسام
سبحان الله
محمد بن حيدر
آه آه زمن الطيبين يااحلاها من ايام وبساطتها وطيبة نفوس اهلها
نبيل
كلب ومات ايش المشكلة

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