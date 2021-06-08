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بالفيديو.. مشاعل الشحي تدخل في نوبة بكاء وضحك بعد اتهامها بـ«الإباحية»

منذ 47 دقيقة
931
بالفيديو.. مشاعل الشحي تدخل في نوبة بكاء وضحك بعد اتهامها بـ«الإباحية»

أبوظبي (صدى):
دخلت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، في حالة من الهستيريا، تخللها الضحك والبكاء، بعدما تم تداول مقطع فيديو "إباحي" اتهمها البعض بأنها هي من تظهر فيه.

وأكدت مشاعل الشحي، أن لديها حدود من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية، مشددة على أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا بل لفتاة شبيهة لها، لكن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات.

وأوضحت الفنانة الإماراتية، أن للجمهور حرية الانتقاد في ما تقوم بنشره عبر حساباتها، لكن المنسوب لها لا يخصها، لافتة إلى أن ما ينسب للمشاهير دون وجه حق شيء يكسر القلب، بينما البعض أرسل الفيديو لزوجها الإعلامي، ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتي أحمد خميس، ووقتها شعرت بكسر القلب وهم يقولون له هذه زوجتك على الرغم من ثقته فيها، وتأكده من أن الفيديو لا يخصها.

وكشفت مشاعل الشحي، عن تمنياتها لمن نشر الفيديو أن يدخل نار جهنم ويحترق فيها كونه نشر شيئا غير حقيقي وساعد على تداوله بين المتابعين، مؤكدة أنها خرجت للرد كونها تعبت من انتشار المقطع على نطاق واسع، موضحة أنها لو كانت الفتاة، التي ظهرت في الفيديو الإباحي فعلى الأقل سيتم توقيفها، حيثُ لن تعترض على محاسبتها، لأنها ستكون قد أخطأت وتسحق العقاب بحد تعبيرها.

حالة هستيرية
سوشيال ميديا
أحمد خميس
مشاعل الشحي

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أحدث التعليقات

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كلام مليان
لا حول ولا قوه الله بالله والله يرحم كل ميت
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اعوذ بالله ..... حتى والمواطن ميت وراه وراه .... بياخذون فلوسه .
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الله يشفيه

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