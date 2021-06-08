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أطفال في الأحساء عام 1984
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أحدث التعليقات
كلام مليان
90% من اللاعبين الذين يأتون من الدوري الانجليزي مباشره نجاحهم شبه مضمون الاجراءات صرامه هناك لتسجيل اللاعب المحترف بسجلات الدوري
كلام مليان
ما يحتاج يفاوض يأمر الاهلي ابغى غلان وابغى فلان والاهلي يوصله الى الرياض انبطاح اداري واعلامي وجماهير ههههههههه الانبطاح الثلاثي
كلام مليان
لا حول ولا قوه الله بالله والله يرحم كل ميت
خالد
اعوذ بالله ..... حتى والمواطن ميت وراه وراه .... بياخذون فلوسه .
عبدالله
الله يشفيه
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