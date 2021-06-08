نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الزكاة والضريبة: لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة

منذ 40 دقيقة
1454
الزكاة والضريبة: لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية والضريبية، وفي حال وفاة الشخص سيكون "الوكيل الشرعي" هو المسؤول عن الالتزامات وأي إلتزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار شخص، حول طريقة إعفاء متوفي تم حجز مبلغ في حسابه بطلب من الهيئة، لوجود متأخرات عليه.

وأشارت الهيئة في ردها إلى أنه يتم رفع إيقاف الخدمات، والحجز على الحسابات البنكية آليا وبشكل مباشر خلال يومي عمل، وذلك بعد سداد كافة المبالغ المستحقة لكافة أنواع الضرائب أو الموافقة على خطة تقسيط لكافة المستحقات، أو تقديم اعتراض/دعوى.

المملكة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المستحقات الزكوية
الوكيل الشرعي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الملك لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الواحد ياخذ له ذبيحه وخلصنا
برنس
حسبنا الله عليها وبس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل
الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل
منذ 15 دقيقة 1265
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 34 دقيقة 1388
الزكاة والضريبة: لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة
الزكاة والضريبة: لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة
منذ 40 دقيقة 1454
"كورونا" يقتل حليف الخميني وأحد مؤسسي حزب الله
"كورونا" يقتل حليف الخميني وأحد مؤسسي حزب الله
منذ 55 دقيقة 1751
الحصيني: أمطار متفاوتة على مرتفعات 4 مناطق
الحصيني: أمطار متفاوتة على مرتفعات 4 مناطق
منذ ساعة 1481
مطالب بتحقيق دولي في جرائم استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين اليمنيين
مطالب بتحقيق دولي في جرائم استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين اليمنيين
منذ ساعة 1598
القبض على أصغر تاجر مخدرات في العالم عمره 9 سنوات!
القبض على أصغر تاجر مخدرات في العالم عمره 9 سنوات!
منذ ساعة 679
فيديو..مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمستثمر والمستأجر
فيديو..مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمستثمر والمستأجر
منذ ساعتين 1976
هل يختلف الحب باختلاف أيدولوجيات المجتمعات
هل يختلف الحب باختلاف أيدولوجيات المجتمعات
منذ ساعتين 274
صخرة تقتل 6 أطفال في دارفور
صخرة تقتل 6 أطفال في دارفور
منذ ساعتين 717